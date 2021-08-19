В райцентре Воронежской области почти 30 человек оштрафовали за «ковидную» дискотеку

Дискотека в одном из кафе поселка Кантемировка закончилась для ее участников штрафами. В заведении зажигали 28 человек, когда ревизоры нагрянули на торжество с проверкой. По результатам ночного рейда всех участников привлекли к ответственности, а также руководство увеселительного заведения. Об этом сообщили в райсуде в четверг, 19 августа.

Как следует из материалов суда, рейд в кафе «Бархат» состоялся в начале июля. Все посетители при проверке общественного места оказались без масок и респираторов.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории всех привлекли к административной ответственности (ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ). Десять нарушителей получили предупреждением, остальным придется выплатить штраф по одной тысяче рублей. Само заведение также оштрафовали на 30 тысяч рублей.