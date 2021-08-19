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Общество19 августа 2021 15:29

В подъезде воронежской многоэтажки нашли труп 35-летнего мужчины

По данным полиции, на теле признаков насильственной смерти не обнаружили
Ирина ШАБАНОВА
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В Воронеже в подъезде многоэтажки на улице Олеко Дундича, 15 местные жители обнаружили труп мужчины в 21:00 среды, 18 августа. Они тут же сообщили в полицию. Приехавшие на место правоохранители на теле не нашли признаков насильственной смерти, сообщили в пресс-службе управления МВД по Воронежской области.

По данным полиции, погибшему было 35 лет. Он жил на соседней улице – Южно-Моравской. Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего: зачем мужчина пришел в подъезд этого дома. Также проводится экспертиза, после которой станет известна точная причина смерти.