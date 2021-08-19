Под Воронежем пьяный парень угнал машину, чтобы доехать домой

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Новоусманском районе 21-летний парень угнал машину, чтобы из совхоза Масловский добраться до села Новая Усмань, где он проживает. Однако долго ему безнаказанно гулять не пришлось – молодого человека вычислили полицейские. Оказалось, что он уже был судим за аналогичные преступления.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, инцидент произошел 8 июля 2020 года ночью. Парнишка был в совхозе Масловский и там изрядно напился. Транспорт в это время уже не ходил, поэтому он решил воспользоваться чужой машиной. На улице Школьная он заметил стоящий возле дома автомобиль ВАЗ-2121, принадлежащий 54-летнему местному жителю. Парень вскрыл его, запустил двигатель, соединив провода зажигания, и скрылся. В течение суток транспортное средство было обнаружено сотрудниками полиции.

В ходе дальнейшей работы оперативники установили подозреваемого в совершении угона, а затем и его местонахождение. Он дал признательные показания. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.