В реке Дон под Воронежем заметили бесчувственного мужчину

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Катаясь с женой на своей лодке по реке Дон офицер ОМОНа в районе города Семилуки заметил в камышах мужчину. Тот по грудь находился в тине и не подавал признаков жизни, на вопросы не отвечал.

Росгвардеец пришвартовал лодку к берегу, но путь ему преградила собака, которая лаяла и не давала подойти.

- Отогнав собаку, я попытался пройти ближе к мужчине, но сам увяз по пояс в трясине. Выбравшись на берег, срезал с лодки швартовочный канат, обвязал его вокруг дерева и сам перетянулся вторым концом. Следующая попытка добраться до потерпевшего была успешной, - рассказывает омоновец.

После этого сотрудник Росгвардии позвонил в службу 112 и сообщил о ЧП. Решили, что медикам будет легче забрать пострадавшего с пляжа города Семилуки, куда ОМОНовец доставит мужчину на лодке. Пляж находился на расстоянии километра от места происшествия.

Добравшись до пляжа, росгвардеец попросил помощи у отдыхающих. Общими усилиями они переложили пострадавшего в тень. И снова попытались привести его в чувства. Через несколько минут подъехала скорая помощь, которой передали пострадавшего.