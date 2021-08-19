В Воронеже слесарь оступился и тяжело разбил голову

Слесарь механосборочных работ научно-производственного комплекса «Нефтегаздеталь» получил тяжелую травму головы. Региональная инспекция труда 19 августа сообщила, что расследует несчастный случай.

12 августа примерно в 16:20 мужчина должен был переместить груз. Во время работ 59-летний сотрудник оступился, ударился головой о груз и упал на землю.

- В настоящее время сформирована комиссия по расследованию несчастного случая под председательством государственного инспектора труда. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, - подчеркнули в ведомстве.