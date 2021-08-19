Воронежцы сами будут определять, какие деревья необходимо вырубить в лесопарке «Оптимистов»

Собрание с жильцами прошло 18 августа Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

Жителям близлежащих к лесопарку «Оптимистов» домов на проспекте Патриотов не понравилось, что в на одном из участков особо охраняемой природной территории планируют вырубить аж 337 деревьев. Работы по расчистке территории от мусора и аварийных деревьев должны были продлиться до 30 сентября.

Но, как сообщили 19 августа в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области, пришлось искать компромисс. Теперь местные жители сами определят, какие из аварийных и пораженных болезнями деревьев будут удалены подрядчиком в рамках контракта. Ориентиром послужат результаты лесопатологической экспертизы, ставшие основой уходных работ.

- Санитарная очистка территории возобновится. Каждое утро представители департамента и жильцов будут определять фронт работы на день для подрядчика, а ближе к вечеру объем выполненного получит объективную оценку заинтересованных сторон, - отмечают в ведомстве.