В Воронежской области за сутки от коронавируса привили рекордное количество жителей

В Воронежской области продолжается вакцинация от коронавируса. За 17 августа в регионе привили рекордное суточное количество человек - 14 614, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава области Александр Гусев.

- С наличием вакцины в регионе полный порядок, она есть в достаточном количестве. Всего в Воронежскую область уже поступило почти 780 тысяч доз. Поставки продолжатся, - отметил губернатор.

17 августа в регион как раз поступила новая партия - более 64 000 доз Спутника Лайт, а также более 16 000 доз Спутника V. В регионе иммунизировали более 600 тыс человек, обе дозы вакцины получили более 525 тыс жителей.

Для формирования коллективного иммунитета нужно привить порядка 80% взрослого населения региона.