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Происшествия18 августа 2021 12:13

В Воронежской области будут судить директора подрядной организации за смерть рабочего, на которого упали детали башенного крана

Мужчину обвиняют в нарушении техники безопасности при монтаже
Ярослав ИВАНОВ
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В Новоусманском районе будут судить 47-летнего директора подрядной организации за смерть рабочего на стройке из-за нарушения техники безопасности.

Трагедия произошла в ноябре 2020 года в поселке Отрадное. Субподрядная организация нарушила требования охраны труда, не обеспечив безопасные условия при установке башенного крана. В результате 18 ноября 2020 года при выполнении монтажных работ произошло падение груза. Стали падать вниз расположенные на стреле грузозахватные и крепежные конструкции, одна из которых ударила по голове находившегося на поворотной платформе башенного крана 57-летнего слесаря-монтажника. Мужчина скончался на месте происшествия от черепно-мозговой травмы, это подтвердила судмедэкспертиза.

Уголовное дело передают в суд.