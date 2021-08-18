В Воронежской области вандалы испортили парк, построенный за 55 миллионов рублей

Уникальный парк некоторые калачеевцы и гости города быстро портят. Фото: "Пеньковая Гора" В Контакте. Фото: другой источник.

Природный парк «Пеньковая гора» в Калаче, проект которого победил на конкурсе Минстроя 2018 года и впоследствии построенный за 55 миллионов рублей, начали постепенно разрушать местные вандалы.

В частности, накренилась буква «Ч» в названии города, потому что на нее постоянно залезали для эффектного фото. Подростки отломали лопасти у мельницы. На стенке автобусной остановки выломали рейки. А еще территория парка быстро оказалась сильно замусорена, хотя там стоят немало урн.

В администрации парка подумывают о том, чтобы ограничить вход до 22.00. И ввести штрафы за порчу имущества.