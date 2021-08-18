В Воронеже на ночном пожаре пострадал пенсионер

В тушении огня участвовали четыре пожарные машины.
Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области
В среду, 18 августа, в 1.14 загорелся дом № 80 по улице Моисеева в Советском районе. Вспыхнула двухкомнатная квартира. Точнее, ее коридор.
- На место ЧП выезжали четыре пожарные машины. На ликвидации пожара работали 13 человек. Пожар потушили в 1.23. В коридоре 1,5х2м повреждены огнем домашние вещи на площади один квадратный метр, - сообщили в региональном ГУ МЧС.
К сожалению, не обошлось без пострадавших. В больницу попал 61-летний мужчина.