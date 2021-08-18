У воронежца нашли более 8 кг синтетических наркотиков на 13 млн рублей

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Воронежские полицейские вместе с сотрудниками регионального УФСБ бойцами подразделения «Гром» провели спецоперацию по задержанию 27-летнего мужчины по подозрению в сбыте синтетических наркотиков.

Силовики нагрянули в арендуемый им гараж на улице 45 Стрелковой дивизии, там обнаружили несколько полиэтиленовых пакетов по полкило. Экспертиза показала, что пакетах α-пирролидиновалерофенон, который является производным N-метиэфедрона. Всего наркотики в гараже потянули на 7,7 кг.

Задержанный также рассказал о крупном тайнике с синтетикой в Нижнедевицком районе: закладка массой более 970 граммов предназначалась для реализации потребителям более мелкими партиями. Итого вес наркотических веществ составили более 8 килограммов.

Мужчина планировал отправить крупную партию синтетики в другой регион, спрятав наркотик в станок для шиномонтажа.

От продажи наркотиков дилер мог выручить более 13 млн рублей. За незаконный сбыт запрещенных препаратов мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.