В Воронежской Нагорной дубраве неизвестные срубили больше 10 сосен

Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии отправились в рейд в Нагорную дубраву для проверки сообщений о якобы проводимой вырубке деревьев на охраняемой территории. Такое сообщения недавно появились в воронежских соцсетях.

В ходе проверки экологи выявили факты вырубки неизвестными более десяти сосен. Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области возбудил дело об административном правонарушении. В ходе расследования чиновники надеются установить незаконных лесорубов и наказать их.

Департамент направил официальный запрос о предоставлении информации в управление лесхоза области, которое также участвует в расследовании фактов незаконной рубки деревьев.