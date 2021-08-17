Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2021 18:46

В Воронежской Нагорной дубраве неизвестные срубили больше 10 сосен

Поисками нарушителей занимаются сразу два ведомства области
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии отправились в рейд в Нагорную дубраву для проверки сообщений о якобы проводимой вырубке деревьев на охраняемой территории. Такое сообщения недавно появились в воронежских соцсетях.

В ходе проверки экологи выявили факты вырубки неизвестными более десяти сосен. Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области возбудил дело об административном правонарушении. В ходе расследования чиновники надеются установить незаконных лесорубов и наказать их.

Департамент направил официальный запрос о предоставлении информации в управление лесхоза области, которое также участвует в расследовании фактов незаконной рубки деревьев.