Прокуратура отказалась от иска к воронежскому приюту для бездомных

16 августа прошло предварительное заседание по иску прокуратуры Коминтерновского района о прекращении работы приюта для бездомных и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию «Луч». Как сообщает издание De Facto, ведомство отказалось от иска.

Ранее прокуратура провела проверку заведения и нашла там более двух десятков нарушений пожарной безопасности. После чего обратилась в суд с иском запретит работу заведения. После этого добровольцы решили переименовать свои «приюты», которые фактически являются арендованным частным жильем, в «шелтеры» (убежища), чтобы не ассоциироваться с названиями учреждений, имеющих юридическую организационно-правовую форму, и избежать в дальнейшем проблем.