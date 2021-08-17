В Воронежской области цены выросли на 5,3% с начала года

В Воронежской области индекс потребительских цен в июле 2021 года составил 100,6%, что на 0,2 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2020 года. С января цены выросли на 5,3%. Об этом сообщил Воронежстат 17 августа.

Продукты питания за семь месяцев увеличились в цене на 6,1%. В июне их стоимость все же снизилась, но незначительно – всего на 0,2%.

Подешевели свежие огурцы, помидоры, грибы, картофель, репчатый лук, виноград, бананы и яйца от 3% до 24%. А вот некоторые продукты, наоборот, подорожали. Это капуста, баранина, мед, неразделанная мороженая рыба, минеральная и питьевая вода, плавленые сыры, майонез, апельсины и яблоки. Рост цен составил от 2,7% до 22,1%.

Минимальный набор продуктов питания в июле в Воронежской области стоил 4392 руб. В сравнении с данными за декабрь 2020 года показатель вырос на 15,1%.

Что касается непродовольственных товаров, то за семь месяцев они взлетели на 7,4%, а за месяц на 1,2%. Подорожали стройматериалы, блузки для девочек и брюки для школьников, мониторы для компьютеров, учебники, шкафы-вешалки для прихожих и навесные кухонные шкафы, рабочие, кухонные и обеденные столы, отечественные автомобили – от 2,4% до 8,6%. При этом подешевели флеш-накопители USB, свежесрезанные цветы, пена для бритья, джинсы для подростков и памперсы – от 1% до 1,9 %.

Среди лекарств подрожали анальгин, корвалол, цефтриаксон, гепарин натрия, йод, вата, левомеколь и валокордин – на 1,9-8,7%. Подешевели – индапамид, витамин D3, отечественные поливитамины, таурин, электронные термометры и медицинские маски – снижение цен составило от 1,6% до 5,2%.