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Происшествия17 августа 2021 15:49

Воронежец хотел продать кресло и перевел мошенникам 45 тысяч рублей

Пенсионер попался на удочку мошенников
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Артем КИЛЬКИН

В полицию обратился 69-летний воронежец. Он сообщил стражам порядка, что хотел продать кресло и разместил объявление на одном из сайтов в интернете. Однако попытка пристроить ненужную вещь обернулась отъемом денег.

Как рассказали в региональном главке 17 августа, через некоторое время мужчине позвонила покупательница. Она сообщила, что готова приобрести кресло и за него перевести деньги, даже не посмотрев товар. Но для этого предложила продавцу схему. Якобы для зачисления оплаты товара ему необходимо через банковский терминал выполнить ряд действий.

Пожилой мужчина, следуя указаниям мошенницы, произвел несколько банковских операций. В результате он перевел 45 тысяч рублей на неизвестный счет. Естественно, после завершения операций покупательница перестала выходить на связь, а мужчине ничего не оставалось делать, как обратиться в полицию.

По факту возбудили уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».