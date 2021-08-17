После проверки мусорный полигон в Воронежской области оштрафовали на 498 тысяч рублей

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора в июле проверило ООО «Подгоренский коммунальный центр», который эксплуатирует местный полигон для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Свалка расположена в четырех километрах от п.г.т. Подгоренский в Воронежской области. О результатах рассказали в ведомстве 16 августа.

Всего инспекторы выявили 36 нарушений природоохранных требований. К примеру, компания скрывала, умышленно искажала или несвоевременно сообщала полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. Организацию в общей сложности оштрафовали на 498 тысяч рублей.

Также специалисты установили, что «Подгоренский коммунальный центр» не соблюдал требования законодательства при размещении отходов и не исполнял обязанности по ведению учета. Кроме того, предпринимательская деятельность велась с нарушением лицензионных требований.

– Юридическому лицу выдано предписание с требованием устранить выявленные нарушения, установлены сроки исполнения, исполнение которого находится на контроле управления, – сообщил глава Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин.