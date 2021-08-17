В Воронежской области иностранец попал под уголовное дело за взятку полицейскому

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки полицейскому в Острогожске, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области 17 августа.

Обвиняемый – 26-летний молодой человек, который нарушил правила пребывания в России и пытался за деньги уйти от ответственности. Полицейский от денег отказался.

Предварительно установлено, что в августе 2021 года в ходе проверки был выявлен факт незаконного нахождения иностранного гражданина на территории РФ. Мужчину вызвали в полицию. Он 9 августа пришел и не желая быть привлеченным к административной ответственности, предложил стражу порядка 12 тысяч рублей и положил их на стол. Тут то его задержали. Правда, молодой человек не сознался в содеянном.

– Следователями СК допрашиваются свидетели, проведены необходимые осмотры и выемки, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается – рассказал и. о. руководителя Острогожского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Сергей Помазанов.