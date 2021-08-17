В Воронеже узбека из Московской области и таджика-нелегала надолго посадили за закладку 3,3 кг героина

Обоим наркокурьерам дали по семь лет колонии строгого режима. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В январе 2020 года двух уроженцев Средней Азии поймали с крупной партией героина. Операцию проводили сотрудники регионального УФСБ. 27-летнего узбека, временно зарегистрированного в Московской области, и 21-летнего таджика-нелегала тогда задержали с поличным при закладке 3,3 килограммов героина в Воронеже и его пригороде. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

После окончания следствия дело передали в Коминтерновский районный суд. Там на днях приняли решение: обоим наркокурьерам дать по семи лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.