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Происшествия17 августа 2021 10:44

В Воронеже узбека из Московской области и таджика-нелегала надолго посадили за закладку 3,3 кг героина

Их задержали сотрудники ФСБ
Юрий КОЗЛОВ
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Обоим наркокурьерам дали по семь лет колонии строгого режима.

Обоим наркокурьерам дали по семь лет колонии строгого режима.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В январе 2020 года двух уроженцев Средней Азии поймали с крупной партией героина. Операцию проводили сотрудники регионального УФСБ. 27-летнего узбека, временно зарегистрированного в Московской области, и 21-летнего таджика-нелегала тогда задержали с поличным при закладке 3,3 килограммов героина в Воронеже и его пригороде. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

После окончания следствия дело передали в Коминтерновский районный суд. Там на днях приняли решение: обоим наркокурьерам дать по семи лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.