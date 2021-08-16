В Воронеже в маршрутном автобусе упала пенсионерка и сломала копчик

В Воронеже разыскивают свидетелей инцидента, случившегося еще 20 июля примерно в 11:50 в маршрутном автобусе №5А. В общественном транспорте упала бабушка неподалеку от остановки «Куцыгина»

- Пожалуйста, откликнитесь, кто видел эту ситуацию в маршрутке. Есть одна свидетельница, она видела, что бабушка не держалась, по своей вине упала. Но одного свидетеля недостаточно, водителя ни за что могут посадить. Телефон для связи - 8-915-546-92-62, - написала в социальных сетях Марина Борткевич.

По версии девушки, автобус уже тронулся от остановки, когда пожилая женщина решила пересесть. Ей не понравилось место, так как солнце сильно светило. Пенсионерка не держалась ,а автобус затормозил, вот она упала. При этом старушка упала на рядом стоявшую женщину и повредила ей ногу .

По словам автора сообщения, упавшая бабушка 1928 года рождения. То есть ей около 93 лет. Во время падения она сломала себе копчик. Самостоятельно встать женщина уже не смогла. Судмедэкспертиза сейчас устанавливает тяжесть повреждений. Марина Борткевич опасается, что будет заведено уголовное дело на водителя автобуса, поэтому и написала обращение к горожанам.