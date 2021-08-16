В Воронежской области убили четырехмесячного ребенка

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство малолетнего". Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Страшная трагедия случилась в поселке Вишневый Богучарского района в четверг, 12 августа. В одном из жилых домов обнаружили труп четырехмесячного малыша. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть ребенка имеет криминальный характер. Об этом сообщили в прокуратуре Богучарского района.

Сотрудники Кантемировского межрайонного следственного отдела Следственного комитета возбудили уголовное дело по п. «в» части 2 ст.105 УК РФ «Убийство малолетнего» (от 8 до 20 лет лишения свободы либо даже пожизненный срок). Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре области.

История эта темная. Как сообщили в Твердохлебовском сельском поселении, к «кусту» которого относится поселок Вишневый, и мать, и отец ребенка несовершеннолетние. Девушке 17 лет, а юноше и вовсе 15. По малышу распространили противоречивую информацию. Сначала сообщали, что он случайно утонул в ведре воды. Потом стало известно, что на теле были следы удушения. Что косвенно подтверждает информация прокуратуры.

- Сотрудники прокуратуры организовали проверку достаточности и полноты работы, проводимой районными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с семьей погибшего ребенка. Ее первые результаты выявили существенные просчеты в деятельности районной больницы, муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, а также местных полицейских и интерната, в котором обучались родители малыша. С целью устранения выявленных нарушений внесены представления, поставлены вопросы о привлечении к ответственности их виновников. Одновременно по инициативе прокуратуры организована процессуальная проверка по фактам бездействия органов системы профилактики района, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.