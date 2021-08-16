Под Воронежем владельца павильона «Шаурма» оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение «коронавирусных» ограничений

Владельца павильона «Шаурма» в городе Семилуки оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение «коронавирусных» ограничений (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Об этом сообщили в районном суде.

В июле 2021 года во время внеплановой проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили немало нарушений. В киоски не соблюдали правила личной гигиены: мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток. Никто не следил за социальной дистанции от 1,5 до 2 метров. Не организована дезинфекция, в том числе оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха не проводилось. Отсутствовала и разметка на полу. Температура при приходе на работу не измерялась.

А вот 42-летнюю женщину, которая в июле торговала арбузами в Семилуках без средств индивидуальной защиты органов дыхания (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ), пока решили только предупредить. Женщина работала возле остановки общественного транспорта. Походе, теперь она будет чаще носить маску. Примечательно, что 21-летнюю девушку - продавщицу кваса за то же нарушение оштрафовали на тысячу рублей. Ее также поймали без маски в июле.