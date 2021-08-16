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Общество16 августа 2021 13:13

В Воронежской области мужчина, обругавший московского туриста, заплатит за это три тысячи рублей

За оскорбление на него возбудили административное дело
Юрий КОЗЛОВ
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За сквернословие 44-летний житель Лисок, скорее всего, вынужден будет раскошелиться.

За сквернословие 44-летний житель Лисок, скорее всего, вынужден будет раскошелиться.

Фото: из архива «КП»

Сотрудники Лискинской транспортной прокуратуры отреагировали на заявление 20-летнего жителя Московской области. Юный гость из столицы пожаловался, что его оскорбили на станции Лиски.

Работники надзорного ведомства выяснили, что 25 мая 44-летний житель Лисок, стоявший на надземном пешеходном переходе, спровоцировал конфликт и неприлично обругал юношу из столичного региона.

Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Его передали мировому судье. В итоге 44-летнего лискинца признали виновным и оштрафовали его на три тысячи рублей. Впрочем, у мужчины еще есть время на обжалование приговора.