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Общество16 августа 2021 12:43

В Воронежской области началась расчистка водоохранной зоны реки Дон

Также уборка прошла на прибрежной территории озера Круглое
Олег ИВАНОВ
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Фото: Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Фото: Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

В Воронежской области расчистили водоохранные зоны озера Круглое и реки Дон площадью 1 га и 1,5 га соответственно. Об этом рассказали специалисты Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора. В уборке приняли участие порядка 40 человек, в том числе представители экологических организаций и активные жители.

Руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин сообщил, что работа по расчистке захламленных территорий будет продолжена.

Ранее мы писали, что в Воронежской области началась проверка воды в реке Дон на наличие нефтепродуктов, железа и фенолов.