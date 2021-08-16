В Воронежской области началась расчистка водоохранной зоны реки Дон

Фото: Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

В Воронежской области расчистили водоохранные зоны озера Круглое и реки Дон площадью 1 га и 1,5 га соответственно. Об этом рассказали специалисты Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора. В уборке приняли участие порядка 40 человек, в том числе представители экологических организаций и активные жители.

Руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин сообщил, что работа по расчистке захламленных территорий будет продолжена.

Ранее мы писали, что в Воронежской области началась проверка воды в реке Дон на наличие нефтепродуктов, железа и фенолов.