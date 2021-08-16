В Воронежской области полицейские выручили застрявших пассажиров автобуса

Автобус в сопровождении патрульной машины ГИБДД отвезли на автостоянку для того, чтобы там его отремонтировать. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Кантемировском районе на обочине дороги остановился сломавшийся автобус «Сетра». Неизвестно, сколько ему пришлось бы там находиться, если бы мимо не проезжал экипаж ДПС. Старшие лейтенанты Андрей Гринцов и Алексей Янов поинтересовались, что случилось. Шофер автобуса сказал, что вышла из строя автоматическая коробка переключения передач.

Полицейские быстро помогли. Они усадили пассажиров на попутные машины. А автобус в сопровождении патрульного автомобиля отвезли на автостоянку для ремонта.

В ГИБДД призывают водителей перед рейсом тщательнее осматривать машины, проверять их техническое состояние. Чтобы вот так не застрять в пути.