В Воронеже на набережной «ГАЗель» въехала в сбитый фурой столб

Сильных повреждений на "ГАЗели" не видно. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

Днем в воскресенье, 15 августа, на набережной водохранилища случилось необычное ДТП. По словам очевидцев, фура задела столб, и он накренился над дорогой. А затем в него въехал водитель «ГАЗели». Фото последствий аварии разместили в паблике «Аварии/ДТП/Воронежа».

- Коммунальщики и дорожники даже не обозначили место никак... вот итог, просмотрел водитель и не успел затормозить. Говорит, что еще и резанули его, - сообщил автор поста Евгений Виноградов.

С Евгением спорит Алексей Фомин:

- Как же его резануть могли? Он шел в крайней правой полосе, днем столб этот видно. Хотел либо как почти все газелисты, нахрапом взять, то есть перестроиться резко. не смотря, что кто-то в левой полосе?! Но видимо не рассчитал силенки!!

Судя по тому, что сильных повреждений на «ГАЗели» не видно, в аварии обошлось без пострадавших.