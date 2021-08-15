В Воронежской области вновь образовалась огромная пробка возле Лосево

Такой вот невеселый трафик сейчас возле села Лосево. Фото: «НеТипичный Павловск» ВКонтакте. Фото: другой источник.

Возле села Лосево Павловского района вновь возникли большие проблемы с дорожным трафиком. Автомобильная пробка тянется в сторону Воронежа. Об этом сообщили в группе «НеТипичный Павловск» ВКонтакте.

Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки дорожный затор образовался на протяжении пяти километров. В соцсетях предполагают, что пробка случилась из-за большого числа машин, на которых возвращаются отдыхающие с юга.

В начале июля открыли дорогу в обход Лосева и Павловска. Получается, что всех проблем новая трасса пока не решает.