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Общество15 августа 2021 17:47

В Воронежской области вновь образовалась огромная пробка возле Лосево

Она тянется в сторону Воронежа на пять километров
Олег КУЗНЕЦОВ
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Такой вот невеселый трафик сейчас возле села Лосево. Фото: «НеТипичный Павловск» ВКонтакте.

Такой вот невеселый трафик сейчас возле села Лосево. Фото: «НеТипичный Павловск» ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Возле села Лосево Павловского района вновь возникли большие проблемы с дорожным трафиком. Автомобильная пробка тянется в сторону Воронежа. Об этом сообщили в группе «НеТипичный Павловск» ВКонтакте.

Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки дорожный затор образовался на протяжении пяти километров. В соцсетях предполагают, что пробка случилась из-за большого числа машин, на которых возвращаются отдыхающие с юга.

В начале июля открыли дорогу в обход Лосева и Павловска. Получается, что всех проблем новая трасса пока не решает.