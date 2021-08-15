В Воронежской области вор нанял такси, чтобы отвезти чужую машину в пункт металлолома

Таксиста использовали "втемную" при воровстве "девятки". Фото: Иван МАКЕЕВ

За помощью к полицейским обратился 37-летний житель Новохоперска. Мужчина заявил, что у него у него угнали «девятку», припаркованную у дома № 52 на улице Карла Маркса.

Стражи порядка выяснили, что вечером 15 июля 57-летний местный житель выпивал во дворе дома, где стояла та самая «девятка». Его потянуло на криминальные «подвиги». Он остановил такси и предложил водителю подзаработать – отвезти якобы его автомобиль в пункт приема металлолома. Таксист согласился, прицепил трос к «девятке» и отвез ее, куда просил преступник. После сдачи машины в металлолом вор расплатился с водителем и пошел домой.

- Вора задержали. Оказалось, что мужчина уже был судим. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до четырех лет лишения свободы). До суда 57-летний житель Новохоперска будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.