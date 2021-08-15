В Воронеже мужчина отомстил рецидивисту за кражу микроволновки несколькими ударами кирпича

Кража микроволновки дорого обошлась рецидивисту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего воронежца. Его подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений 38-летнему знакомому.

Вечером 11 июля в Коминтерновском районе во дворе дома на улице 45 Стрелковой дивизии собрались несколько мужчин, чтобы выпить. К ним подошли еще двое. С той же целью. Среди них был 38-летний воронежец, много раз судимый за кражи. В том числе и за то, что несколько лет назад уволок микроволновку из квартиры 43-летнего знакомого.

На беду рецидивиста в компании был тот самый обокраденный мужчина. Разгоряченный спиртным он припомнил давнюю обиду. И ударил 38-летнего вора несколько раз кирпичом по голове. Тот, как ни в чем не бывало, продолжал выпивать. Пока не понял, что от ударов кирпичом ему стало плохо. Вызвали скорую. Раненого кирпичом отвезли в больницу.

- 43-летнего мужчину задержали. Он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы), - сообщили в региональном ГУ МВД.