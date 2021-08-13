Семь дорог будут ремонтировать в Воронеже в выходные

Фото из группы "Дороги Воронежской области" в соцсети "Вконтакте"

В предстоящие выходные в Воронеже будут ремонтировать семь улиц. По данным мэрии, в период с 14 по 16 августа работы пройдут по следующим адесам:

– улица Антонова-Овсеенко: ночью с 13 на 14 августа и с 14 на 15 августа – устройство а/б покрытия;

– улица Белорусская: днем 16 августа – фрезерование а/б покрытия;

– улица Загородная (от улицы Торпедо до улицы Подклетенской и от улицы Еремеева до проспекта Труда): ночью с 13 на 14 августа и с 15 на 16 августа – устройство а/б покрытия;

– улица Пионерская: днем 14 августа – разработка грунта; днем 15-16 августа – устройство песчано-подстилающего слоя;

– улица Подклетенская: днем 14-16 августа – поднятие горловин колодцев;

– улица Правды: ночью с 15 на 16 августа – устройство а/б покрытия;

– переулок Суворовский: днем 14 августа – устройство а/б покрытия (верхний слой); днем 16 августа – устройство обочин.

Погода может внести свои коррективы в планы дорожников. Будьте внимательны! На паркуйте свои машины в зоне проведения ремонта.