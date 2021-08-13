В Воронеже во время рейда ГИБДД оштрафовали 17 водителей и 11 пешеходов

Рейд проводили в центре Воронежа. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

11 августа инспекторы ГИБДД провели рейд. Цель его была - повышение уровня безопасности пешеходов.

За несколько часов гаишники обнаружили более 30 нарушений Правил дорожного движения. На 13 водителей, не пропустивших пешеходов, составили административные протоколы.

В то же время и пешеходы оказались не безгрешны. 11 человек привлекли к ответственности по статье 12.29 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения». Им грозят штрафы в 500 рублей.

Особое внимание полицейские уделяли выездам на встречную полосу при развороте, повороте налево или объезде препятствия. За эти нарушения привлекли к ответственности четырех проштрафившихся водителей.