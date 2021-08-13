На выходных из Воронежа уйдет сильная жара

Загорать можно еще долго - погода позволяет. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Синоптики рассказали о временном похолодании в Воронеже. Хотя оно весьма относительное – просто столбик термометра опустится ниже 30 градусов.

- Связано это изменение погоды с тем, что по территории нашей области прошел холодный фронт циклона (до этого мы находились в его теплом секторе), - рассказали в Воронежском гидрометцентре. – Кое-где прошли небольшие дожди. Воронежа это не коснулось. Тем не менее в столице Черноземья немного похолодало. Температура ниже 30 градусов сохранится и на выходных. Потом снова вернется жара. Но уже не такая сильная, как недавно – не больше +31 градуса.

В ночь на субботу, 14 августа, в Воронеже будет пасмурно и +15 градусов. Днем вместо северо-западного ветра подует северный. На солнце будут набегать облака, температура поднимется до +28 градусов.

В воскресенье, 15 августа, ночью вернется северо-западный ветер. Снова будет облачно при +15 градусах. Днем опять солнце иногда будет скрываться за тучами. И снова синоптики обещают +28.

В ночь на понедельник, 16 августа, подует северо-восточный ветер. Вновь пасмурная погода уже при +16 градусах. Днем солнце периодически будут прятаться за облаками. Температура поднимется до +30 градусов.

Во вторник, 17 августа, опять будет облачно на этот раз при +18 градусах. Днем снова будет то солнце, то тучи. Юго-восточный ветер принесет с собой зной в +31 градус.