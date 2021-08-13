В Воронеже столкнулись три иномарки: ранены два водителя

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 12 августа, в 17.10 в Левобережном районе у дома № 1а на улице Совхозной случилась авария, в которой пострадали два человека.

44-летняя женщина, рулившая «Фольсквагеном-Гольф», ехала от улицы Лызлова в направлении улицы Смородиновая. Ее машину вынесло на встречную полосу. Там она столкнулась с двумя автомобилями: «Киа Спортейдж», которым управляла 59-летняя местная жительница, и с «Шевроле Нива». Внедорожником также рулила женщина - 54-летняя местная жительница.

Автоледи, сидевшие за рулем «Фольксвагена» и «Киа», получили серьезные травмы. Их отвезли в больницу.

В аварии особенно сильно поврежден "Фольксваген". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 12 августа в Воронежской области было 117 ДТП, из них 81 – в Воронеже, 23 – в районах, 13 – на федеральных трассах. В 11 авариях получили травмы 14 человек, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Оштрафованы 19 пьяных водителей и еще 32 проезжавших на красный свет.