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Общество13 августа 2021 9:44

Рубка деревьев и вывоз мусора из воронежского лесопарка «Оптимистов» продлится до конца сентября

Вырубить должны более трех сотен деревьев
Олег ИВАНОВ
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Фото: Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

Фото: Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

В лесопарке «Оптимистов» стартовали работы по расчистке территории от мусора и аварийных деревьев. Как мы писали ранее, вырубить планируют 337 деревьев. Навести полный порядок на участке должны до 30 сентября.

Представители регионального департамента природных ресурсов и экологии и подрядной организации ООО «ВоронежСтрой» перед началом работ проговорили объемы - от уборки валежа до вывоза мусора на полигон ТКО.

-Нам важно сохранить лесопарк. Мы стараемся принимать участие в озеленении, смотрим за всем. Хорошо, что начинаются работы по уборке валежника и удалению аварийных деревьев. Нам хочется сохранить каждое здоровое дерево и приумножить насаждения, чтобы улучшить состояние окружающей среды, - рассказала местная жительница Наталья Чепелева.