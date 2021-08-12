Воронежцев приглашают на образовательную программу выставки «Назад в СССР»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Художественный музей имени Крамского объявил о просветительской программе, которую в учреждении проведут в рамках работы выставки «Назад в СССР. От «оттепели» до «перестройки». Искусство 1960-1980-х». В нее войдут мастер-классы, лекции и тематические экскурсии.

14 августа в 12.00 начнется мастер-класс «Природная кисть», который проведет старший научный сотрудник музея, художник Ольга Ремез. В это же время можно посетить экскурсию «Официальное и неофициальное. Живопись 1960-1980-х гг.», которую проведет старший научный сотрудник музея Валерий Шакин.

22 августа в 15.00 запланирована лекция «Татьяна Назаренко: творчество и жизнь», о ней тоже расскажет Валерий Шакин.

28 августа в 12.00 Валерий Шакин проведет экскурсию «И снова в СССР», а Ольга Ремез - мастер-класс «Природная кисть».

5 сентября в 15.00 экскурсовод Надежда Малышева приглашает на лекцию «Волшебные миры Мая Митурича».