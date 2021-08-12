В Воронежской области по следу ботинок поймали вора, похитившего у пенсионерки телевизор

В Кантемировке поймали вора по следу обуви. В июле текущего года 75-летняя старушка проснулась, а из дома исчез телевизор. Бабушка оценила ущерб в сумму более 5 000 рублей. Для пенсионеров это огромные средства. А новый телевизор в разы дороже.

Оперативник, осмотрев место происшествия, обнаружили следы протекторов обуви. Под подозрение попал рецидивист, его задержали ночью на улице. 52-летний мужчина искал подходящий для кражи дом. Он признался, что влез к пенсионерке через открытое окно и похитил телевизор, потом собирался его продать. Во время обыска полицейские обнаружили ботинки, протектор которых полностью совпал с изъятым с места происшествия, а также похищенный телевизор.

За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы. Полицейские подозревают мужчину в серии аналогичных преступлений.