В Воронеже подрядчик УК разобрал подвал дома, а канализацию так и не отремонтировал

Разворочили и уехали. Так выглядит подвал третьего подъезда дома №10/2 по улице Беговая

Почти десять лет жильцы третьего подъезда дома №10/2 по улице Беговая жалуются в управляющую компанию на гнилые канализационные трубы. Ежегодно здесь заливало подвал, куда стекались фекалии. Особенно невыносима вонь жильцам первого этажа, проникающая в открытые окна.

По словам местной жительницы Наталии Можаевой, три года ушло на то, чтобы добиться от УК замены общедомовых труб. Работы начались в июне 2021-го. Подрядчик, которого наняла управляющая компания, за несколько дней в подвале разломал все внутренние деревянные перегородки, выбил слуховое окно и вырыл дренажную канаву, куда, предположительно, должны были стекать канализационные воды. Рабочие начали с шестого подъезда, довели работы до третьего, и работа остановилась. Жильцы начали задавать резонный вопрос: когда доделают? Но вразумительного ответа от руководства управляющей компании так и не дождались.

– Теперь запах канализации чувствуется уже во дворе. Доски, протечки и элекрощит – это настоящая гремучая смесь, – отметил эксперт ОНФ, который после обращения жильцов побывал в этом доме. – Жильцы не только зажимают носы от зловония, но и опасаются пожара.

Не заменили и выбитое слуховое окно, жильцы всерьез опасаются, что им придется страдать еще и от холода зимой. ОНФ обратился в Жилищную инспекцию Воронежской области, в МЧС и в региональную прокуратуру с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и вмешаться в нее. Главное же – понудить УК завершить все ремонтые работы и вывезти из подвала мусор.

В УК «РЭП-101» прокомментировали ситуацию, что недавно в доме был сильный засор канализации. Чтобы стоки не залили квартиры на первом этаже, пришлось открыть ревизию, стоки попали в подвал. Там также отметили, что нередко сами жильцы сливают в канализацию мусор.

– Мы неоднократно просили жителей не использовать унитазы для утилизации средств гигиены, остатков овощей и фруктов, кошачьего наполнителя. В ближайшие дни служба клининга запланировала уборку подвала. Будут вынесены старые деревянные перегородки, рухлядь и ветошь, которые в противоречие законодательству и пожарной безопасности хранили в подвальных помещениях собственники квартир дома. Также будут убраны последствия засора и проведена дезинфекция. Что касается ремонта системы канализации, то его проведение запланировано на следующей неделе. Задержка в выполнении работ связана со срочным ремонтом других систем дома, а также со сложностью и особенностями выполнения работ на трубах системы канализации, – пояснили в УК.