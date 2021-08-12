Шестой фестиваль "Хлеб - всему голова" пройдет под Воронежем в онлайн формате

VI фестиваль «Хлеб - всему голова», который собирает обычно огромное количество посетителей в Калаче, в этом году из-за ситуации с коронавирусом пройдет 20 августа в онлайн-формате.

В форуме примут участие хоры, вокальные, фольклорные и танцевальные ансамбли, отдельные вокалисты, частушечники, гармонисты, балалаечники и мастера декоративно-прикладного творчества Воронежской области.

Посмотреть выступления и поделки умельцев можно будет на сайте Воронежского центра народного творчества и кино и на его странице в Ю-Тьюбе, а также на портале администрации Калачеевского района и в соцсетях.