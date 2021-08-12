Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2021 13:13

В Воронежской области пьяного водителя, уходившего от погони, задержали со стрельбой

На мужчину завели сразу шесть административных материалов
Ирина ШАБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В отдел полиции Подгоренского района сообщили в 23:00, что в селе Белогорье на красном «Дэу Нексиа» разъезжает пьяный водитель. Дежурный передал сведения экипажу Госавтоинспекции. Прибывший на место экипаж ДПС попытался остановить лихача, а тот решил удрать от правоохранителей и нажал на газ.

Петляя, он выворачивал сначала на автодорогу «Белгород-Павловск», затем в сторону «М4-«Дон». Экипажем ДПС было принято решение о применении огнестрельного оружия. Предупредительные выстрелы не помогли. Остановить машину удалось примерно в 00:10 – стражи порядка пробили переднее колесо.

Водитель выскочил из авто и попытался убежать, но был задержан. Злоумышленником оказался 29-летний житель Саратовской области, от которого исходил резкий запах алкоголя. При проверке по базам оказалось, что у мужчины нет водительских прав. В ходе проведения процедуры освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, показания прибора выдали значение равное 0,965 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении водителя составлено 6 административных материалов. Сумма выписанных штрафов по четырем нарушениям ПДД составила 12 400 рублей.

По фактам управления ТС в состоянии опьянения и невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции, административные материалы направлены для рассмотрения и принятия решения в суд.