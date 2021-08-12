Преподавателя воронежского музыкального колледжа наградил президент

Преподаватель воронежской специальной музыкальной школы (колледжа) Татьяна Тимошенко получила звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Указ о награждении государственными наградами РФ подписал президент Владимир Путин 6 августа 2021.

Татьяна Николаевна работает в Воронежской специальной музыкальной школе на Никитинской со дня ее основания. Она подготовила более 30 учеников к профессиональным смотрам. Среди них - лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов. В частности, известная скрипачка, победительница конкурса «Щелкунчик» Мария Артеева.