В Воронежской области мужчина зарезал соседку в ее доме

Дом, где случилось страшное преступление. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 48-летнего жителя Бобровского района. Его обвиняют в убийстве.

По данным следствия, 16 апреля в селе Липовка Бобровского района на улице Дзержинского 48-летний местный житель выпивал с 43-летней соседкой у нее дома. Они поссорились по какому-то пустячному бытовому поводу. Мужчина схватил нож и ударил им хозяйку дома в грудь несколько раз. Женщина от ранений умерла. Взбешенный гость увидел, что натворил, и вызвал скорую и полицию. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила оттого, что было повреждено сердце.

Комната, где произошло убийство. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Мужчину задержали. На следствии он частично признал вину. Однако заявил, что не желал смерти знакомой. Вину задержанного также подтверждают показания свидетелей и результаты проведенных экспертиз, - рассказал и.о. руководителя Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Егор Бердянский.

По части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» мужчине грозит провести в местах лишения свободы от 6 до 15 лет.