В июле на воронежских водоемах погибли 44 человека

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежские спасатели поделились печальной статистикой по погибшим в водоемах региона. С начала года в области на реках и озерах утонуло уже шестеро детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Всего с января 2021 года на водоемах погибли 73 человека. При этом больше половины смертей было зарегистрировано в июле – 44. Рост числа происшествий на воде спасатели объясняют аномально жаркой погодой.

По информации спасателей, чаще всего тонут подростки, которым от 11 до 15 лет. Именно в этом возрасте они ведут селя более самостоятельно, но излишняя самоуверенность приводит к необратимым последствиям.