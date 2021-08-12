Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2021 8:10

В июле на воронежских водоемах погибли 44 человека

Всего с начала года утонули шестеро детей
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Воронежские спасатели поделились печальной статистикой по погибшим в водоемах региона. С начала года в области на реках и озерах утонуло уже шестеро детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Всего с января 2021 года на водоемах погибли 73 человека. При этом больше половины смертей было зарегистрировано в июле – 44. Рост числа происшествий на воде спасатели объясняют аномально жаркой погодой.

По информации спасателей, чаще всего тонут подростки, которым от 11 до 15 лет. Именно в этом возрасте они ведут селя более самостоятельно, но излишняя самоуверенность приводит к необратимым последствиям.