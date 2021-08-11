Коммунальщикам не удалось оспорить возмещение ущерба воронежскому ветерану за залитие соседей

Прокуратура отстояла в суде права воронежского ветерана, пострадавшего по вине УК. Как рассказали в прокуратуре региона, ЧП произошло в мае 2019 года в одном из домов на улице Лизюкова. Из-за срыва вентиля на стояке горячего водоснабжения в квартире 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны потек кипяток, который повредил расположенные ниже квартиры.

Коммунальщики убедили ветерана, что авария произошла по его вине, после чего пенсионер отдал все свои сбережения в качество возмещения ущербы соседям. Узнав об этой ситуации, прокуратура смогла доказать вину «РЭК Комфорт» Коминтерновского района в возникновении аварийной ситуации.

- Опрокуратуры обратились в суд с иском в интересах ветерана Великой Отечественной войны о взыскании с управляющей компании в его пользу убытков, причиненных залитием квартир, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

По информации прокуратуры, в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции УК представила недостоверные сведения о причинах коммунальной аварии. В результате Коминтерновский суд отказал прокурору необоснованно в удовлетворении иска.

Прокуратура обжаловала постановление в суде апелляционной инстанции. Решение районного суда отменено, принято новое решение об удовлетворении иска прокурора и возмещении ущерба ветерану.

- Не желая исполнять решение суда, ООО «РЭК Комфорт» обжаловало судебный акт областного суда, - добавили в прокуратуре. – Но 11 августа суд кассационной инстанции подтвердил правильность ранее принятого областным судом постановления.

Судебное решение исполнено под контролем прокуратуры.