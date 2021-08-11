Под Воронежем мужчина торговал в интернете «левыми» тестами для диагностики коронавируса

Суд решил ограничиться условным сроком в один год. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В октябре 2020 года 30-летний житель Семилукского района купил в интернет-магазине восемь упаковок с незарегистрированными в России комплектами тестов для диагностики антител к коронавирусу. А потом решил нажиться на их перепродаже.

В итоге мужчина получил от заинтересовавшихся его объявлением в Сети воронежцев 125 тысяч рублей. Однако деньгами ему воспользоваться было не суждено, его задержали стражи порядка. В отношении торговца возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238.1 УК РФ «Незаконный сбыт на территории Российской Федерации незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере». Ему грозило от трех до пяти лет лишения свободы.

- На следствии мужчина признал свою вину. Ее также подтверждали показания свидетелей, оперативные материалы, протоколы осмотров и выемок, – сообщил руководитель следственного отдела по Советскому району г. Воронежа регионального управления СК России Евгений Аверин,

Суд принял решение ограничиться условным сроком в один год. Приговор вступил в законную силу.