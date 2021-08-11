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Общество11 августа 2021 13:07

В Воронеже прошли съемки новой части фильма «Гардемарины»

Действия ленты развернутся на уникальном корабле «Гото Предестинация»
Олег ИВАНОВ
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Воронежский корабль отлично подошел для съемок

Воронежский корабль отлично подошел для съемок

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

9 августа в Воронеже прошли съемки одного из эпизодов пятой части фильма «Гардемарины». На экраны лента выйдет в следующем году. Режиссером и сценаристом, как и предыдущих четырех фильмов, выступила Светлана Дружинина.

С просьбой разрешить съемки на уникальном корабле «Гото Предестинация» Светлана Дружинина обратилась в департамент культуры Воронежской области. В съемках в нашем городе задействовали и актеров Воронежского ТЮЗа.

Продолжение киносаги получило название «Гардемарины 1787. Война»: в нем сыграют задействованные в прошлых частях Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Михаил Боярский, Кристина Орбакайте и Ольга Машная. Появятся и новые герои в исполнении Анны Семенович, Никиты Преснякова, Аглаи Шиловской и других артистов.

Фильм будет повествовать о битве под предводительством Суворова при Кинбурне, которая состоялась 2 октября 1787 года. В сражении участвовал корабль «Десна» под командованием капитана Джулиано де Ломбарди.