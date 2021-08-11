В Воронеже один из начальников МЧС попался на взятке в 163 тысячи рублей

За четыре года начальник отдела МЧС получил за покровительство от директора коммерческой фирмы по крайней мере 163 тысячи рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2017 году к начальнику одного из территориальных отделов МЧС обратился директор коммерческой организации. Он попросил помочь заключить договоры на монтаж и обслуживание пожарного оборудования с проверяемыми юрлицами.

40-летний начальник согласился «помочь» коммерсанту. Однако за это потребовал отдавать ему 20% от суммы выполненных работ по каждой сделке. Директор фирмы согласился.

В итоге с 2017 по 2021 годы начальник настоятельно предлагал устранять выявленные по результатам выездных проверок нарушения требований пожарной безопасности именно в той фирме, с директором которым договорился. Взамен обещал отсутствие проблем во время дальнейших визитов МЧС. За эти четыре года начальник отдела получил от директора фирмы по крайней мере 163 тысячи рублей. Не исключено даже, что больше.

Подпольную деятельность сотрудника МЧС разоблачили работники ФСБ. На основании их материалов в региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» (до четырех лет лишения свободы). В итоге корыстный начальник лишился работы.

- На допросе подозреваемый в преступлении признал свою вину, дал подробные показания. Наши сотрудники вместе с работниками ФСБ продолжают выяснять обстоятельства этого дела и собирать доказательства, - сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.