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Происшествия11 августа 2021 12:42

В Воронежской области разнорабочий выпал из кузова грузовика и тяжело травмировал голову

Оказалось, что мужчина трудился без соответствующего обучения по охране труда
Олег ИВАНОВ
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Инспекция труда завершила расследование тяжелого несчастного случая на сельскохозяйственном предприятии ООО «ЛУЧ»: 23 апреля примерно в 8:30 во время разгрузки мешков с удобрениями из кузова автомобиля «Камаз», сотрудник, находясь у края прицепа, упал на асфальтированное покрытие площадки зернового тока. В результате падения 50-летний разнорабочий тяжело травмировал голову.

- Основной причиной несчастного случая стал допуск работника к проведению погрузочно-разгрузочных работ без соответствующего обучения по охране труда. Сопутствующая причина выразилась в отсутствии на предприятии идентификации опасностей по проведению погрузочно-разгрузочных работ и отсутствии мероприятий по управлению профессиональными рисками, - считают в гострудинспекции Воронежской области.