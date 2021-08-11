Под Воронежем «семерка» сбила насмерть пожилого велосипедиста

66-летний велосипедист умер еще до приезда скорой. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 10 августа, в 18.50 часов в Семилукском районе на седьмом километре дороги Землянск - Старая Ольшанка – Перекоповка случилось смертельное ДТП. 63-летний местный житель, ехавший на «семерке», сбил 66-летнего велосипедиста. Пожилой воронежец ехал на велосипеде «Минск» со стороны села Землянск в направлении села Перекоповка по встречной полосе. Он получил тяжелые травмы и умер до приезда скорой.

- Только летом в Воронежской области случилось 32 наезда на велосипедистов. В этих ДТП шесть человек погибли, еще 30 были ранены, - поделились печальной статистикой в региональном ГУ МВД.

Полицейские проанализировали причины таких аварий:

- Велосипедисты часто едут за пределами пешеходных и велопешеходных дорожек, в потоке полуторатонных автомобилей, водители которых ограничены в обзоре. Очень часто они не только не соблюдают правила дорожного движения, но и не используют элементарные средства защиты (шлемы, налокотники и наколенники). Немало случаев, когда на велосипеде едут поздним вечером и ночью без использования световозвращающих элементов в одежде и фонариков. А бывает, что нерегулируемую «зебру» проскакивают не спешившись. Если подобных нарушений избежать, количество ДТП, где жертвами становятся велосипедисты, удалось бы значительно снизить.