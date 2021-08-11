Воронежцы пожаловались на двойные списания с карт за проезд в общественном транспорте

В мэрии утверждают, что сейчас массовых двойных списаний по картам за проезд нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В паблике «Мой и твой Воронеж» анонимный пользователь разместил пост:

- Есть ощущение, что с меня дважды снимают деньги за проезд. Первый раз — в течение дня, когда я, собственно, оплачиваю маршрутку, и второй — вечером, за все поездки разом. Каждый раз поступает списание средств через некие «информсети».

Автор поста задается вопросом: что с этим делать? В комментариях сообщают, что проблема касается не только человека, разместившего эту информацию, но и многих других пассажиров.

В мэрии дали подробный комментарий по этому поводу:

- На данный момент каких-то сбоев, которые могли бы вызвать фактические двойные списания, нет. В то же время надо учесть, что в зависимости от тарифа и настроек пользователям карт могут приходить уведомления не только о самом списании, которое для системы VISA теперь осуществляется единоразово вечером и по всем поездкам сразу, но и просто о фактах использования карты в транспорте. Притом, что фактическое списание идет один раз. Большинство пользователей могут это проверить, посмотрев, например, через приложение историю операций по карте или просто внимательно следя за балансом своего счета, а также в личном кабинете на специальной странице банка, обслуживающего общественный транспорт (lk.informseti.ru). В то же время понимаем, что пользователей карт ситуация с двойными уведомлениями смущает. В связи с этим работники управления транспорта обратятся к банкам с просьбой исправить эту ситуацию.

В мэрии дали совет, что делать, если все-таки реально с карт пассажиров сделают лишние списания:

- Вопрос о возврате денег может быть рассмотрен предприятием-перевозчиком совместно с банком, оказывающим услугу по приему безналичных платежей. А значит, чтобы решить эту проблему, надо обратиться в транспортную компанию. При этом представителям компании-перевозчика в качестве доказательства можно предоставить распечатку списаний денег по карте при оплате проезда. Напомним, они фиксируются в личном кабинете на специальной странице банка, предоставляющего услуги по оплате проезда картами, на сайте lk.informseti.ru.