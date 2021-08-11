В Воронеже на Московском проспекте сгорела иномарка

Пожар потушили через восемь минут после сообщения о нем, но иномарка к тому времени сгорела полностью. Фото: Максим ЛЮКОВ

Поздним вечером во вторник, 10 августа, в Коминтерновском районе на Московском проспекте загорелась «Shevrolet Captiva».

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 21.43. На место ЧП выехали четыре наших сотрудника на одной машине. Огонь полностью потушили в 21.51. Но к тому времени автомобиль уже сгорел дотла. По оперативным данным, пострадавших во время ЧП не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.