Жители еще 111 домов Воронежа теперь вынуждены будут платить за капремонт

Капремонт обещают сделать в будущем, а деньги платить нужно уже сейчас. Фото: с сайта Фонда капремонта Воронежской области.

В региональном Фонде капремонта сообщили о своих новых «клиентах». Обязанность ежемесячной уплаты денег на эти цели возложили на жителей 132 домов Воронежской области. Большая часть из них находится в Воронеже (111).

- В конце 2020 года 132 многоквартирных дома были включены в актуализированную региональную программу капитального ремонта в многоквартирных домах на 2014-2044 годы. Обязанность по уплате взносов возникает по истечении полугода с этого момента. Таким образом, первые квитанции (за июль 2021 года) собственники помещений получат в августе, - рассказали в Фонде капремонта.

Список домов, жители которых вынуждены будут выкраивать деньги теперь еще и на капремонт, можно увидеть здесь