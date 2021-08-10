Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 16:58

Жители еще 111 домов Воронежа теперь вынуждены будут платить за капремонт

В новый список попал и 21 дом в Воронежской области
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Капремонт обещают сделать в будущем, а деньги платить нужно уже сейчас.

Капремонт обещают сделать в будущем, а деньги платить нужно уже сейчас.

Фото: с сайта Фонда капремонта Воронежской области.

В региональном Фонде капремонта сообщили о своих новых «клиентах». Обязанность ежемесячной уплаты денег на эти цели возложили на жителей 132 домов Воронежской области. Большая часть из них находится в Воронеже (111).

- В конце 2020 года 132 многоквартирных дома были включены в актуализированную региональную программу капитального ремонта в многоквартирных домах на 2014-2044 годы. Обязанность по уплате взносов возникает по истечении полугода с этого момента. Таким образом, первые квитанции (за июль 2021 года) собственники помещений получат в августе, - рассказали в Фонде капремонта.

Список домов, жители которых вынуждены будут выкраивать деньги теперь еще и на капремонт, можно увидеть здесь